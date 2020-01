ABŞ və İsveçrədən bir qrup alim dünyanın ən köhnə maddəsini kəşf ediblər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 51 il əvvəl planetimizə düşən "Marçison" meteroitini incələyən heyət tapdıqları ulduz tozunun 7,5 milyard il əvvələ aid olduğunu müəyyən ediblər. Bu Günəşdən əvvəlki dönəmlə bağlı elm dünyasına önəmli məlumatlar verə bilər.

Elm adamları tapdıqları maddənin yaşını müəyyən etmək üçün onun kainatda nə qədər işıqlanmaya məruz qaldığını araşdırıblar.

