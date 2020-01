İTV-də yayımlanan “Yeraltı” verlişinin aparıcısı Fidan Cəfərova rep deməsi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Azərbaycan repində ilkə imza ataraq dörd həmcinsi - Ruby, The Kaseta, Lee Sui, Vousei ilə birlikdə “We are all winners” adlı mahnı səsləndirib.

Mahnıya McB a.k.a Kray (Rasim Pirazov) adlı repçi tərəfindən klip də çəkilib.

Qeyd edək ki, F.Cəfərova Xalq artisti, aktrisa Bəsti Cəfərovanın qızıdır.

