Ukraynanın baş naziri Aleksey Qonçaruk istefa verib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bunu o, "Facebook"dakı səhifəsində yazıb. Baş nazir deyib ki, prezident Vladimir Zelenskiyə istefa ilə bağlı ərizə yazıb. O, bunu prezidentə olan hörmət və etibarın şübhə altında qalmaması üçün etdiyini bildirib.

