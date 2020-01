"Mançester Yunayted"in qapıçısı Serxio Romero qəza törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə klubun bazasına yaxın yerdə baş verib.

33 yaşlı qolkiper komandanın məşqinə tələsərkən 200 min avro dəyəri olan "Lamborgini" markalı avtomobili ilə qəzaya uğrayıb. Klubdan verilən açıqlamada argentinalı qapıçının xəsarət almadığı bildirib.



Qeyd edək ki, Romero bu mövsüm "qırmızı şeytanlar”ın heyətində 9 oyuna çıxıb və 2 qol buraxıb.



