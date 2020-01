Türkiyədə dağıntılar altında qalmış sonuncu şəxsin də meyiti çıxarılıb.

Metbuat.az türkiyə mediasına əsasən xəbər verir ki ,zəlzələdə ölənlərin sayı 41-ə çatıb. Bununla da, axtarış-xilasetmə işləri yekunlaşıb.

Təbii fəlakət nəticəsində Elazığda 37, Malatyada isə 4 nəfər ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.