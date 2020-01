ABŞ ya Türkiyəyə F-35 qırıcılarını verməli, ya da pulu qaytarmalıdır.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

O əlavə edib ki, əks halda təyyarələr başqa yerdən alınacaq:

"Onlar ya təyyarələri göndərməli, ya da pulu qaytarmalıdır. Heç biri olmasa, başqa yerdən alacağıq. Ya da özümüz istehsal edəcəyik".

