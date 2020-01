Şirvan şəhərində iki nəfər dəm qazından zəhərlənib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 42 yaşlı Asim Süleymanov və onun həyat yoldaşı Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Həkimlərin səyinə baxmayaraq, A.Süleymanov dünyasını dəyişib. Onun həyat yoldaşı isə reanimasiyaya yerləşdirilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.