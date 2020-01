Rusiyanın Tula şəhərinin Çindən qayıtmış virus əlamətli vətəndaşı xəstəxanaya biomüdafiə kapsulunda yerləşdirilib.

Bu barədə “Report” TASS-a istinadən xəbər verir.

“MySlo” portalının “Youtube”dakı kanalında virus şübhəli şəxsin xəstəxanaya yerləşdirilməsinin görüntüləri yayılıb.

Kadrlarda Tula vilayəti üzrə Qəzaların Tibb Mərkəzinin avtomobili göstərilir və mərkəzə qoruyucu paltarlı şəxslərin biomüdafiə kapsuluna yerləşdirilmiş insanı gətirdikləri əks olunur.







