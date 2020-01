Bakıda 37 yaşlı kişini naməlum şəxslər bıçaqladı

Bakı. Samir Əli - Trend:

Bakıda orta yaşlı kişi küçədə naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində baş verib.

Rayonun Bülbülə qəsəbəsi, Bəydəmirov küçəsi ev 64-də yaşayan, 1983-cü il təvəllüdlü Nəcəfov Vüqar Rafiq oğlu yaşadığı evin qarşısında naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. V.Nəcəfov bel nahiyəsindən 3 bıçaq zərbəsi ilə 3 saylı şəhər Klinik Xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralı komatoz vəziyyətdə olduğundan onun dindirilməsi mümlkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

