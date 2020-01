"Səs" televiziya şousunun Avstraliya versiyasının ulduzu Nataşa Stüart 43 yaşında vəfat edib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, müğənni onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

Müğənni Sidney "Müqəddəs Vinsent" xəstəxanasında vəfat edib.

Qeyd edək ki, ifaçı 2019-cu ildə keçirilən "Səs" şousu ilə məşhurlaşıb.

Milli.Az

