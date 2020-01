Fevralda baş tutması planlaşdırılan Amerika Futbol Liqasını çempionatı - “Super Bowl”un fasiləsində səhnəyə çıxacaq müğənnilərin adı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırlanan böyük tamaşada Cennifer Lopez və Şakira birlikdə səhnə alacaq.

Onlar 12 dəqiqəlik şou zaman ötən günlərdə həyatını itirən basketbolçu Kobe Brayantdan bəhs edəcəklərini mətbuat konfransı zamanı söyləyiblər.

CeyLo “Şoumuz daha çox Şakira kimi və daha çox Cennifer kimi olacaq” deyə, bildirib.(Axsam.az)

