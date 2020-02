ABŞ-da naməlum şəxslər dövlət başçısı Donald Trampın iqamətgahına soxulmağa çalışıblar.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə Floridada baş verib. İki şəxs dövlət başçısının iqamətgahına daxil olmaq istəyib. Bu zaman mühafizəçi onlara atəş açıb. Hadisə ilə əlaqədar iki nəfər saxlanılıb.



