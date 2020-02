Aynişanın gəlinlikdə ilk görüntüləri - VİDEO

Bir neçə saatdan sonra Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın müğənni qızı Aynişan Quliyevanın toy mərasimi baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, fitnes məşqçisi Kənan Əliyevlə ailə quran Aynişan gəlinlikdə olan görüntülərini sosial media hesabında paylaşıb. Rəfiqələrini başına toplayan Aynişan onlarla birlikdə fotolar çəkdirib.

Fotoqraf Fuad İsmayılovun kamerası önünə keçən cütlük toydan öncə sevgi dolu anlarını lentə köçürüblər.

Qeyd edək ki, cütlüyün oğlan toyu fevralın səkkizində paytaxt restoranlarının birində baş tutacaq. Bir çox sənət adamlarının və məşhur simaların iştirak edəcəyi hər iki məclis mediaya qapalı keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.