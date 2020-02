Bakıda meyit tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Yasamal rayonunda qeydə alınıb.

Rayon sakinləri küçədə ağacdan asılmış kişi meyiti aşkar ediblər. Dərhal bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilib.

Araşdırmalar nəticəsində meyiti tapılan şəxsin Kürdəmir rayon sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Bədəlov Elxan Telman oğlu olması müəyyən edilib.

Faktla bağlı Yasamal rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır(apa)

