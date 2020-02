Bu məşhurlar xaker qurbanı oldu: İnternetə sızan FOTOLARI

Son olaraq türk aktrisası Aslı Bekiroğlunun yarı çılpaq fotoları mediaya sızandan sonra əvvəllər də bu cür xaker qurbanı olan məşhurlar gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu siyahıya adları düşən dünya ulduzları çoxdur. Dünyaca tanınan müğənni və aktrisaların kimisi bilərəkdən bu cür fotolarını yayıblar, kimisi isə xaker qurbanı olublar. Bu məhşurların arasında dünya ulduzları Selena Qomez, Kelli Bruk, Rihannanın adını çəkmək olar.

Ayrı-ayrı vaxtlarda xkerlərin qurbanı olan və internetə sızan məşhurların fotolarını təqdim edirik.

1. Rihanna

2. Cennifer Lavrens

3. Anna Kendrik

4. Cara Delevigne

5. Emili Raçakovski

6. Burcu Esmersoy

7. Amber Heard

8. Dieta Liotta

9. Selena Qomez

