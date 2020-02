Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar açıqlandı

Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adların siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, siyahıda uşaqlara ən çox qoyulmuş 10 ad yer alıb.

İlk beşlikdə oğlan uşaqlarına qoyulan Yusif, Uğur, Hüseyn, Əli və Raul, qız uşaqlarına qoyulan Zəhra, Məryəm, Fatimə, Mələk və Zeynəb adları yer alıb.

Həmçinin qeyd olunub ki, 2020-ci ildə yeni doğulmuş körpələrdən oğlan uşaqlarına Murad, Ömər, Ayxan, Məhəmməd, Tunar, qız uşaqlarına isə Ayan, Aylin, Nuray, Dəniz və Nilay kimi adların verilməsi də üstünlük təşkil edib.

