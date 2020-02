Türk əsgərlərinə hücum: Ərdoğan nazirləri topladı

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın başçılığı ilə təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı iclas keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident sarayında baş tutan iclasda prezident yardımçısı Fuad Oqtay, Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu, Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar, Baş Qərargah rəisi Yaşar Gülər, Milli İstehbarat Təşkilatının rəhbəri Hakan Fidan, Müdafiə Sənayesi naziri İsmayil Dəmir və Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun iştirak edib.

İclasda türk əsgərlərin qarşı həyata keçirilən hücuma adekvat cavab veriləcəyi bildirilib.

İclasda bir sıra digər məsələlərdə müzakirə olunub.

