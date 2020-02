Şəmkirdə yaşayaış evində yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Ələsgərli kəndində baş verib.

Üç otaqlı evin yanması nəticəsində bir qadın yanaraq ölüb, iki nəfər, 1978-ci il təvəllüdlü Əhmədov Zöhrab və onun övladı, 8 yaşlı Rüstəm yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Vəziyyətlərinin ağır olduğu bildirilir.

Hazırda Şəmkir rayon Yanğındna Mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası hadisı yerinə cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.