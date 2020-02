Avropada bu həftə yenə maraqlı futbol qarşılaşmaları olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, maraqlı görüşlər arasında London və İstanbul derbiləri var.

Həmin matçlardan ən maraqlı olanlarını təqdim edirik:

16:30 “Çelsi” – “Totenhem”

21:00 “Beşiktaş” – “Trabzonspor”

21:30 “Lester” – “Mançester Siti”

21:30 “Şalke” – “Leypsiq”

23:45 “Forentina” – “Milan”

23 fevral

20:00 “Fənərbaxça” – “Qalatasaray”

21:30 “Xetafe” – “Sevilya”

00:00 PSJ – “Bordo” (oxu.az)

