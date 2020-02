​AzTU-nun tələbəsi Avrasiya çempionu oldu

Metbuat.az bildirir ki, 22-23 fevral tarixlərində Bakıda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan juboksinq citsu üzrə Avrasiya çempionatı keçirilib. Çempionatda Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Qazaxıstan, Rusiya və İranı təmsil edən idmançılar iştirak edib. Ölkəmizi 55 kq çəki dərəcəsində təmsil edən Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) 3-cü kurs tələbəsi Əli Hacıyev bütün rəqiblərinə qalib gəlib. Çempionatın qızıl medalı və kəməri ilə mükafatlandırılan Əli Hacıyev Avrasiya çempionu adını qazanıb.



Rektor Vilayət Vəliyev Əli Hacıyevi və onun məşqçisi Hikmət Mahmudovu qəbul edib. Qələbə münasibətilə təbriklərini çatdıran rektor, qarşıdakı yarışlarda tələbəmizə uğurlar arzulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.