Moldovanın iki vətəndaşında koronavirus şübhəsi var.

Metbuat.az bildirir ki, xarici medianın xəbərinə əsasən, onlar Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərindən Moldovanın paytaxtı Kişineuya qayıdırmış.

Bildirilib ki, hava limanındakı termoskaner iki vətəndaşda yüksək hərarət aşkarlayıb. Onlar analiz üçün paytaxtın infeksion xəstəliklər klinikasına göndəriliblər. (report)

