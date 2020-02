Mərkəzi Seçki Komissiyası 87 seçki məntəqəsinin buraxılması barədə qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məəslə MSK-nın Milli Məclisə seçkilərin yekunlarına dair protokolda öz əksini tapıb.



Bildirilib ki, həmin məntəqələrin fəaliyyətində qüsurlar müəyyən olunub.



