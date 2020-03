ABŞ-da atışma olub.

Publika.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Viskonsin ştatının Miluoki şəhərində yerləşən pivə istehsalı müəssisədə baş verib. Məlumata görə, 7 nəfər ölüb. Hadisənin səbəbləri və kimlər tərəfindən törədildiyi məlum deyil.

Polis dərhal araşdırmalara başlayıb.

