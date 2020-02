Yardımlıda güllələnən şəxslərin adları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar Masallı rayon sakinləri - Kərimov Şəmsəddin Fəxrəddin oğlu və onun oğlu, Kərimov Niyaməddin Şəmsəddin oğludur.

Gülələnənlərdən biri "Baron Şəmi" ləqəbi ilə tanınan narkobaron Şəmsəddin Kərimovdur.(Apa)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.