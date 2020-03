Gənc qalmaq üçün yeməkləri necə bişirməli?

Sağlam həyat tərzi mövzusunda kitab müəllifləri yaşlanmanı ləngidən yeməklərin düzgün hazırlanma qaydası ilə bağlı məsləhətlər verib.

“Gəncliyi qidalanmanın hesabına uzatmaq olarmı?”, “Aclıq zərərlidirmi?”, “Fermentləri dosta çevirmək olar?” kimi bu və digər suallara “Radikal sağlam həyat tərzi” bloqunun müəllifləri Sergey və Milena İlyina cavab verib.

Publika.az xəbər verir ki, blogerlər “Gənclik boşqabı. Yemək, yaşamaq, sevmək və cavan qalmaq” kitabında oxucuları digər mövzularla yanaşı, çiy məhsulların yeyilməsi, aclıq barədə əfsanələri aradan qaldırıb, qida etiketlərini düzgün oxumağın, dadlı, sağlam desertlər və xəmir xörəklərin bişirilmə qaydaları haqqında vacib məlumatlarla tanış edib. Müəlliflər əmindir ki, 40 yaşdan sonra da gənc qalmaq mümkündür.

Kitabdakı bir neçə maraqlı faktları təqdim edirik:

1. Demək olar ki, bütün paxlalı bitkilər, kartof, ət məhsulları, balıq, dəniz məhsullarını bişirmədən yemək mümkün deyil, amma bu andan etibarən ən incə bişirmə üsullarından istifadə etməyi təklif edirəm. Onları aşağı temperaturda buxarda bişirin.

Kartof və düyünü süfrəyə soyuq halda vermək yaxşıdır. Bu vəziyyətdə nişasta dayanıqlı olur - həzm etmək çətindir, lakin bağırsaq mikroflorası üçün əla qidadır, təbii probiotikdir.

Sobada və ya buxarda bişirilmiş ət yeməkləri və balıq təhlükəsiz hesab olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mikrodalğalı sobalarla bağlı mənfi rəyi yoxdur. Lakin həmin sobalarda yeməyi plastik qabda qızdırmaq mümkün deyil.

2. Qarşısını ala biləcəyi yerlərə termo emalı tətbiq etməmək daha yaxşıdır. Termo emalı qida zülallarını amin turşularını fermentlərə qarşı davamlı olmaları üçün bağlayır. Belə zülallar insanlar üçün yararsız hala düşdüyü üçün əslində zəhərli olduğu ortaya çıxıb.

3. Bişmiş yeməkləri bir neçə dəfə qızdırmamağa çalışın.

4. Məhsulların ən yaxşı şəkildə sovrulması üçün onları üyütmək, islatmaq daha yaxşıdır.

5. Dərin yağda, açıq atəşdə, yalnız bir tavada müxtəlif növ yeməklər bişirmək kanserogenlərin meydana gəlməsinə səbəb olur (akrolein, karbohidrogen, nitrozamin, benzpiren) və məhsullar təkrar isitməyə məruz qalırsa, onların tərkibindəki faydalı elementlər sağlamlıq üçün ən təhlükəli tanınan trans yağ turşularına çevrilir.

Gözəlliyi qorumaq və uzunömürlü olmaq üçün başqa nə etmək lazımdır?

Şirniyyat istəyini təbii məhsullardan hazırladığınız yüngül desertlə öldürməyə çalışın.

Tərkibi: 1/2 fincan təbii fıstıq yağı pastası

1/4 stəkan əridilmiş kokos yağı

1/4 stəkan kakao tozu

4-5 xurma qabığı soyulur və tumu çıxarılır.

Bütün inqredientləri qarışana qədər blenderdən keçirin. Sonra silikon qəliblərə töküb soyuducuya qoyun. Zövqə görə bir neçə fıstıq əlavə edə bilərsiniz.

Aytən Məftun

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.