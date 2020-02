Türkiyə ordusu İdlibdə gedən döyüşlərdə 33 şəhid verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hatay valisi Rahmi Doğan bildirib. Vali əlavə edib ki, hava hücumu nəticəsində 29 əsgər şəhid olub. Ağır yaralanan əsgərlərdən 4-ü də sonradan vəfat edib.

Yaralı əsgərlər isə sərhəd qapısından içəri keçiriliblər.

Mənbə: ntv.com.tr

