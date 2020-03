Azərbaycana gələn şəxslər iki mərhələdə yoxlanılır - Operativ qərargahın üzvü

Azərbaycanda sərhəddə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər davam edir.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın üzvü Yaqut Qarayeva koronavirusla bağlı KİV nümayəndələri üçün təşkil edilən brifinqdə bildirib.

Bildirilib ki, Azərbaycana gələn şəxslər iki mərhələdə yoxlanılır:

"1-ci mərhələ sərhəddə termometriya ilə yoxlanılır, 2-ci mərhələdə isə həkimlər tərəfindən 2-ci, yəni təkrar termometriya yoxlaması aparılır. İkinci mərhələdə aparılan müayinələr zaman şübhə yaranarsa, analizlər götürürük. Təsdiqləndiyi halda tədbirlər görülür".

Milli.Az

