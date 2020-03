İranda daha 2 millət vəkili koronavirusa yoluxduğuna görə parlamentin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə İran hökumətinin mətbuat xidmətindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, ümumilikdə 4 deputat koronavirusa yoluxub. Açıqlamaya görə, müvafiq dairələr virusun yayılmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri davam etdirir.

Qeyd edək ki, İranda koronavirusdan 34 nəfər həyatını itirib. 388 nəfər virusa yoluxub.

Anar Türkeş

