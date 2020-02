Bakı Metrosunda koronavirusla bağlı profilaktik tədbirlər görülür

Bakı Metropolitenində koronavirusla bağlı əks-epidemik profilaktik tədbirlər davam edir.

Bakı Metropoliteni QSC-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, bu gecə "Nərimanov" elektrik deposunda tədbirlər planına uyğun olaraq bütün qatarların dezinfeksiyasının birinci dövrəsi tam olaraq başa çatdırılacaq. Proses davamlı olaraq aparılacaq.

Profilaktik dezinfeksiya işi sabah saat 15:00-da deponun yeməkxanasında da yerinə yetiriləcək.

Stansiyalarda proses bazar ertəsi davam etdiriləcək. Bununla belə, hər gün bir neçə dəfə təkrarlanmaqla stansiyaların əl təması olan bütün səthləri xüsusi, sağlamlıq üçün tam təhlükəsiz dezinfektantlarla davam edir.

