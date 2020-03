Azyaşlı futbolçuları daşıyan avtobus dərəyə yuxarlandı

Rusiyanın "Neftyanik" uşaq komandasının futbolçuları Ulyanovsk yaxınlığında qəzaya düşüblər.

"Report"un "Komsomolskaya Pravda"ya istinadən verdiyi məlumata görə, komandanı daşıyan avtobus dərəyə yuvarlanıb.

Avtobusda 26 uşaq və 3 məşqçi olub. Qəza nəticəsində 9 uşaq yaralanıb. Onlardan 3-ü ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Bundan başqa, məşqçilərdən birinə də tibbi yardım göstərilib. Avtobusun digər sərnişənləri isə qorxaraq qaçıblar. Qəzanın fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün hadisə yerinə 27 canlı qüvvə və 12 texnika göndərilib.

İlkin versiyaya əsasən, sürücü yolun həmin həssəsinin keyfiyyətsiz olması səbəbindən idarəetməni itirib. Qəzanın dəqiq səbəbləri barədə mütəxəssislərin rəyindən sonra açıqlama veriləcək.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.