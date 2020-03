İraqın paytaxtı Bağdadda "Yaşıl zona" adlandırılan əraziyə 2 raket atılıb.

Publika.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ərazi naməlum qüvvələr tərəfindən hücuma məruz qalıb. ABŞ səfirliyinin də olduğu ərazidə iki raket partlayıb.

Hücum zamanı xəsarət alanlar və ya dağıntıların olub-olmaması ilə bağlı məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.