Partiya iclasında danışan "İYİ" partiyasının rəhbəri Meral Akşənər 20 dəqiqəlik nitqinin hamısını Türkiyənin İdlibdəki şəhidlərinə ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nitqindən öncə salondakılarla birgə "İstiqlal" marşını oxuyan Akşənər daha sonra İdlibdə şəhid olan 37 əsgərin adını bir-bir səsləndirib. Salondakılarla birgə "Nə mutlu türküm deyənə" şüarını səsləndirdikdən sonra Akşənər göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: haberler.com

