Milli Məclisin yeni deputatları bəlli oldu: SİYAHI / RƏSMİ

Bu gün Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun xüsusi konstitusiya icraatı üzrə iclasında VI çağırış Milli Məclisə keçirilmiş seçkilərin nəticəsi təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticələrə əsasən 125 seçki dairəsinin 121-dən Milli Məclisə deputat seçilib. Milli Məclisinə seçkilərdə 33 saylı Xətai birinci, 35 saylı Xətai üçüncü, 74 saylı Lənkəran kənd və 80 saylı İmişli-Beyləqan seçki dairəsinin nəticələri isə etibarsız sayılıb

VI çağırış Milli Məclisin deputatı seçilmiş şəxslər aşağıdakılardır.

1 saylı Şərur-Sədərək seçki dairəsi – Talıbov Vasif Yusif oğlu

2 saylı Şərur seçki dairəsi – Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu

3 saylı Babək-Kəngərli-Naxçıvan seçki dairəsi - Möhbalıyev Səttar Suliddin oğlu

4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi - İbrahimov Eldar Rza oğlu

5 saylı Şahbuz-Babək seçki dairəsi - Novruzov Siyavuş Dünyamalı oğlu

6 saylı Culfa-Babək seçki dairəsi – Həmzəyeva Ülviyyə Tapdıq qızı

7 saylı Ordubad-Culfa seçki dairəsi - Quliyev Cəbi Hüseyn oğlu

8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsi - Quliyev Azay Əjdər oğlu

9 saylı Binəqədi ikinci seçki dairəsi – Qafarov Kamaləddin Nəsrəddin oğlu

10 saylı Binəqədi üçüncü seçki dairəsi – Musayev Madər Əliəsgər oğlu

11 saylı Qaradağ seçki dairəsi – Hüseynov Aydın Nəsir oğlu

12 saylı Qaradağ-Binəqədi-Yasamal seçki dairəsi - Xasayeva Səbinə Səməd qızı

13 saylı Xəzər-Pirallahı seçki dairəsi – Əliyev Rauf Asif oğlu

14 saylı Xəzər seçki dairəsi – Məmmədov Soltan Teymur oğlu

15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsi – Quliyev Ülvi Zahid oğlu

16 saylı Yasamal ikinci seçki dairəsi – Qədirli Erkin Toğrul oğlu

17 saylı Yasamal üçüncü seçki dairəsi - Allahverdiyev Elnur Marat oğlu

18 saylı Nərimanov-Nizami seçki dairəsi – Musabəyov Rasim Nəsrəddin oğlu

19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsi – Məmmədov Hikmət Baba oğlu

20 saylı Nərimanov ikinci seçki dairəsi – Əliyev Adil Abış oğlu

21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi – İbrahimqızı Məlahət İbrahim

22 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsi – Mollazadə Asim Nazim oğlu

23 saylı Nəsimi-Səbail seçki dairəsi – Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu

24 saylı Nizami birinci seçki dairəsi – Nurullayeva Könül Oruc qızı

25 saylı Nizami ikinci seçki dairəsi – Vəliyeva Sədaqət Suleyman qızı

26 saylı Sabunçu birinci seçki dairəsi – Mustafa Fazil Qəzənfər oğlu

27 saylı Sabunçu ikinci seçki dairəsi – Salahzadə Əliabbas Qalib oğlu

28 saylı Sabunçu üçüncü seçki dairəsi – Quliyev Eldar Allahyar oğlu

29 saylı Səbail seçki dairəsi -Arpadarai Nigar Cavid qızı

30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsi – Fətəliyeva Sevinc Həbib qızı

31 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsi – Əliyev Etibar Qasım oğlu

32 saylı Suraxanı üçüncü seçki dairəsi – Həsənova Afət Əbil qızı

34 saylı Xətai ikinci seçki dairəsi - Zabelin Mixail Yuryeviç

36 saylı Xətai dördüncü seçki dairəsi – Həsənquliyev Qüdrət Müzəffər oğlu

37 saylı Nizami birinci (Gəncə) seçki dairəsi – Kərimzadə Pərvin Orxan qızı

38 saylı Nizami ikinci (Gəncə) seçki dairəsi – Həmzəyev Naqif Ələşrəf oğlu

39 saylı Kəpəz birinci (Gəncə) seçki dairəsi – Cəfərov Müşfiq Cəfər oğlu

40 saylı Kəpəz ikinci (Gəncə) seçki dairəsi – Quliyev Musa İsa oğlu

41 saylı Sumqayıt birinci seçki dairəsi – Hüseynova Hicran Kamran qızı

42 saylı Sumqayıt ikinci seçki dairəsi – Mikişili Tahir Famil oğlu

43 saylı Sumqayıt üçüncü seçki dairəsi – Hacıyev Emin Məcid oğlu

44 saylı Sumqayıt-Xızı seçki dairəsi – Məmmədli Müşfiq Fazil oğlu

45 saylı Abşeron seçki dairəsi – Əsədov Oqtay Sabir oğlu

46 saylı Şirvan seçki dairəsi - Yusifov İltizam Balayusif oğlu

47 saylı Mingəçevir seçki dairəsi – Mirzəzadə Aydın Böyükkişi oğlu

48 saylı Yevlax seçki dairəsi – Məmmədov İlham Kazım oğlu

49 saylı Yevlax-Mingəçevir seçki dairəsi -Hüseynli Əli Məhəmməd oğlu

50 saylı Abşeron-Qobustan seçki dairəsi – Seyidzadə Şahin Kamil oğlu

51 saylı Qusar seçki dairəsi - Badamov Azər Camal oğlu

52 saylı Quba seçki dairəsi – Əhmədov Vahid Qazməmməd oğlu

53 saylı Quba-Qusar seçki dairəsi – Rafailov Anatoliy Xaimoviç

54 saylı Şabran-Siyəzən seçki dairəsi - Qurbanov Sadiq Haqverdi oğlu

55 saylı Xaçmaz şəhər seçki dairəsi – Səlimov Eldəniz Adil oğlu

56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsi - Mikayılova Sevil Əlirazı qızı

57 saylı Kürdəmir seçki dairəsi – Ağazadə Əminə Həmid qızı

58 saylı Hacıqabul-Kürdəmir seçki dairəsi – Hüseynov Rafael Baba oğlu

59 saylı Salyan seçki dairəsi – Əhmədova Jalə Fərhad qızı

60 saylı Salyan-Neftçala seçki dairəsi – Ağamalı Fəzail Rəhim oğlu

61 saylı Neftçala seçki dairəsi – Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu

62 saylı Saatlı seçki dairəsi – Ələkbərov Əziz Yusif oğlu

63 saylı Sabirabad birinci seçki dairəsi – Cəfərov Kamal Xaqani oğlu

64 saylı Sabirabad ikinci seçki dairəsi – Məmmədov Ramin Ələmşah oğlu

65 saylı Saatlı-Sabirabad-Kürdəmir seçki dairəsi - Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu

66 saylı Biləsuvar seçki dairəsi – Məhərrəmov Bəhruz Abdurrəhman oğlu

67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsi – Həsənov Malik Əvəz oğlu

68 saylı Cəlilabad kənd seçki dairəsi – Nəsirov Elman Xudam oğlu

69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar seçki dairəsi – İbrahimli Fəzail Feyruz oğlu

70 saylı Masallı şəhər seçki dairəsi – Məmmədov Məşhur Şahbaz oğlu

71 saylı Masallı kənd seçki dairəsi – İsgəndərov Anar Camal oğlu

72 saylı Yardımlı-Masallı seçki dairəsi – Qasımlı Musa Cəfər oğlu

73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsi - Quliyev Rüfət Atakişi oğlu

75 saylı Lənkəran-Masallı seçki dairəsi – Paşazadə Cavanşir Hümmət oğlu

76 saylı Lənkəran-Astara seçki dairəsi – Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu

77 saylı Astara seçki dairəsi – Mahmudov Rəşad Məmmədqulu oğlu

78 saylı Lerik seçki dairəsi – Məmmədov İqbal Nəriman oğlu

79 saylı İmişli seçki dairəsi – Nurullayev Razi Qulaməli oğlu

81 saylı Beyləqan seçki dairəsi – İsmayılov Şahin Əmir oğlu

82 saylı Ağcabədi seçki dairəsi – Rzayev Tahir Musa oğlu

83 saylı Ağcabədi-Füzuli seçki dairəsi – Abbasov Aqil Məhəmməd oğlu

84 saylı Füzuli seçki dairəsi – Bayramov Vüqar İbad oğlu

85 saylı Şamaxı seçki dairəsi – Cəfərova Tamam Şaməmməd qızı

86 saylı İsmayıllı seçki dairəsi – Aslanov Novruzəli Davud oğlu

87 saylı Ağsu-İsmayıllı seçki dairəsi – Kərimli Tahir Zayıdağa oğlu

88 saylı Göyçay seçki dairəsi – Hacıyev Sabir Kamal oğlu

89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi – Əfəndiyev Məzahir Cavid oğlu

90 saylı Ağdaş seçki dairəsi - Osmanov Cavid Həmid oğlu

91 saylı Ucar seçki dairəsi – Həsən Ramil Sahib oğlu

92 saylı Zərdab-Ucar seçki dairəsi - Əliyeva Jalə Fazil qızı

93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsi – Yıldırım Fatma Vidadi qızı

94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsi - Oruc Zahid Məhərrəm oğlu

95 saylı Tərtər seçki dairəsi – Alıyev Sahib Eyvaz oğlu

96 saylı Goranboy-Naftalan seçki dairəsi – Məmmədov Anar İlyaz oğlu

97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər seçki dairəsi – Vəliyev Ağalar İsrəfil oğlu

98 saylı Şəmkir şəhər seçki dairəsi - Qafarova Sahibə Əli qızı

99 saylı Şəmkir kənd seçki dairəsi – Həsənov Nurlan Urfan oğlu

100 saylı Şəmkir-Daşkəsən seçki dairəsi – Bayramov Kamran Fərhad oğlu

101 saylı Göygöl-Daşkəsən seçki dairəsi - Elşad Mirbəşir oğlu

102 saylı Samux-Şəmkir seçki dairəsi – Səfərov Nizami Abdulla oğlu

103 saylı Gədəbəy seçki dairəsi – Hüseynova Sevinc Əmirəhməd qızı

104 saylı Gədəbəy-Tovuz seçki dairəsi – Nağıyev Arzu Nəsib oğlu

105 saylı Tovuz seçki dairəsi – Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı

106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa seçki dairəsi – Ağayeva Ülviyyə Cavanşir qızı

107 saylı Qazax seçki dairəsi - Seyidov Səməd İsmayıl oğlu

108 saylı Ağstafa seçki dairəsi – Cəfərov Nizami Qulu oğlu

109 saylı Balakən seçki dairəsi – Məhəməliyev Nəsib Məhəmməd oğlu

110 saylı Zaqatala seçki dairəsi - Musayev Elşən Məmmədhənifə oğlu

111 saylı Zaqatala-Balakən seçki dairəsi – Əliyeva Kamilə Əli Ağa qızı

112 saylı Qax seçki dairəsi – Kərimli Azər Şəmşid oğlu

113 saylı Şəki şəhər seçki dairəsi – İskəndərov Vüqar Yapon oğlu

114 saylı Şəki kənd birinci seçki dairəsi – Məsimli Əli Əhməd oğlu

115 saylı Şəki kənd ikinci seçki dairəsi – Feyziyev Cavanşir Əyyub oğlu

116 saylı Qəbələ seçki dairəsi – Heydərov Fəttah Səməd oğlu

117 saylı Oğuz-Qəbələ seçki dairəsi - Naxçıvanlı Aqiyə Həbib qızı

118 saylı Ağdam şəhər seçki dairəsi – Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu

119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsi – Sadıqov Bəxtiyar Yusif oğlu

120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı seçki dairəsi – Məmmədov Ceyhun Valeh oğlu

121 saylı Laçın seçki dairəsi – Abbaszadə Mahir Tapdıq oğlu

122 saylı Xankəndi seçki dairəsi – Gəncəliyev Tural Babaşah oğlu

123 saylı Kəlbəcər seçki dairəsi – Məmmədov Aqil Sadıq oğlu

124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocalı-Xocavənd seçki dairəsi – Məmmədov Elman Camal oğlu

125 saylı Zəngilan-Qubadlı seçki dairəsi - İsmayılov İmamverdi İbiş oğlu.

