Onlar artıq deputat deyillər: Milli Məclislə vidalaşanlar - SİYAHI

Ötən gün Konstitusiya Məhkəməsi VI çağırış Milli Məclisə keçirilmiş seçkilərin nəticələrini təsdiqləyib. Bununla da parlamentin yeni tərkibi müəyyənləşib. Nəticələrə əsasən 125 seçki dairəsinin 121-dən Milli Məclisə deputat seçilib.

Metbuat.az 33 saylı Xətai birinci, 35 saylı Xətai üçüncü, 74 saylı Lənkəran kənd və 80 saylı İmişli-Beyləqan seçki dairəsinin nəticələri etibarsız sayılıb. Bu dairələr üzrə təkrar seçki keçiriləcək. Parlamentin yeni tərkibdə keçiriləcək ilk iclasında 121 deputat iştirak edəcək.

Parlamentin yeni tərkibində yer almayan V çağırış Milli Məclis üzvlərinin siyahısını təqdim edirik:

Ağacan Abıyev

Elmira Axundova

Əflatun Amaşov

Mahir Aslanov

Gövhər Baxşəliyeva

Dilarə Cəbrayılova

Valeh Ələsgərov

İlham Əliyev

Nəriman Əliyev

Sona Əliyeva

Araz Əlizadə

Xanlar Fətiyev

Şəmsəddin Hacıyev

Əliağa Hüseynov

Zeynəb Xanlarova

Flora Qasımova

Çingiz Qənizadə

Elçin Quliyev

Fərəc Quliyev

Cavid Qurbanov

Yaqub Mahmudov

Rafiq Məmmədhəsənov

Müslüm Məmmədov

Hüseynbala Mirələmov

Bahar Muradova

Aytən Mustafazadə

Kamran Nəbizadə

Hadi Rəcəbli

Arif Rəhimzadə

Hacı Salayev

Elxan Süleymanov

Tahir Süleymanov

Mirzəcan Xəlilov

Xanhüseyn Kazımlı

Mirkazım Kazımov

Əsabil Qasımov

