Prezident İlham Əliyev Qızıl Aypara Cəmiyyətinin əməkdaşlarını təltif etdi

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamda deyilir:

Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 100 illiyi münasibətilə və aztəminatlı vətəndaşlara sosial xidmət və humanitar yardım göstərilməsi sahəsindəki xidmətlərinə görə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Rəhimov Elxan Rafiq oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Vəliyev Yaşar Vəli oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Axundov Nizami Ağaməmməd oğlu

Atakişiyeva Türkanə Ərşad qızı

Cəbrayılova Tamella Rza qızı

Cəfərov Fizuli İsaxan oğlu

Əyyamzadə Rauf Vilayət oğlu

Heydərov Etibar Əşrəf oğlu

Hüseynov Əli Kamal oğlu

İsmayılov Xanlar Xeyrulla oğlu

Mədətov Həsən Xandadaş oğlu

Məhbubi-İran Səbinə Maqsud qızı

Məmmədov Soltan Təbriz oğlu

Məmmədzadə Günel Adil qızı

Miriyev Zəfər Mircəfər oğlu

Mirzəyev Aslan İbrahim oğlu

Nağıyeva Ceyran Nəriman qızı

Soltanov Tofiq Mirzə oğlu

Vəliyev Bayram Vaqif oğlu

Yusifov Şahin Yusif oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.