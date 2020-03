Milli Məclisin iki komitəsinin sədrliyinə namizədlər müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədrliyinə Tahir Mirkişilinin, Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədrliyinə isə Musa Quliyevin namizədliyi irəli sürülüb.

