Deputat Fəttah Heydərov Milli Məclisdə vəzifəyə seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fəttah Heydərov parlamentin Hesablayıcı Komissiyasının sədri olub.

Komissiyanın katibi isə Mixail Zabelindir.

Hesablayıcı Komissiyanın digər üzvləri işə aşağıdakı deputatlardır: Elnur Allahverdiyev, Rauf Əliyev, Emin Hacıyev, Sevinc Hüseynova, Sədaqət Vəliyeva.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.