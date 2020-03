Azərbaycanda COVID-19 epidemiyası ilə mübarizə çərçivəsində video-çarx hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, video-çarxda koronavirusla mübarizəyə qarşı profilaktik tədbirlərin əhəmiyyətindən danışılır.

