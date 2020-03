Milli Məclisin plenar iclaslarının keçirilməsi qaydası dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova müvafiq sərəncam imzalayıb.

İndiyə qədər Milli Məclisin plenar iclasları saat 12-dan 18.00-dək keçirilib, saat 14.00-16.00-dək fasilə olub.

Bundan sonra isə Milli Məclisin plenar iclasları saat 11-dan 17.00-dək keçiriləcək, saat 13.00-15.00-dək fasilə olacaq.

