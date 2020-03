Azərenerjidən əhaliyə mesaj: ''Evdə qalın" - VİDEO

Azərenerji ASC #evdəqal videoçarxı yayımladı

“Azərenerji” ASC-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə qurum koronavirus xəstəliyi ilə əlaqədar həyata keçirilən #evdəqal aksiyasına dəstək verib. Belə ki, Səhmdar Cəmiyyətin İctimaiyyətlə əlaqələr və media mərkəzi tərəfindən hazırlanan videoçarx yayımlanıb.

Videoçarxda Azərenerji ASC-nin əməkdaşları adından bu fikirlər səslənir.

“Biz 24 saat gecə-gündüz fasiləsiz olaraq növbətçilik qaydasında işləyərək evinizi enerji ilə təmin edəcəyik. Yetər ki, evdə qalın və həyatları xilas edin! Səbri evdə et Azərbaycan! Biz birlikdə güclüyük”.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

