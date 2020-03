Türkiyədə son sutka ərzində daha 16 nəfər koronavirusun qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, Türkiyədə virusdan ölənlərin sayı 108 nəfərə çatıb .



Qeyd edək ki, hazırda Türkiyədə koronavirusa yoluxanların sayı 7402 nəfərdən çoxdur.

