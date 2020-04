Türkiyənin Manisa şəhərində zəlzələ baş verib.

Milli.Az bildirir ki, Trend-in Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, zəlzələ 4.1 gücündə, episentri isə 7.04 km dərinlikdə olub.

Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 08:56-da Manisanın Akhisar rayonunda qeydə alınıb.

Ölən və xəsarət alanlar, həmçinin dağıntı barədə hələlik məlumat verilməyib.

Milli.Az

