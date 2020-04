Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə "Mədəniyyət" kanalında yayımlanan "Dərs vaxtı" proqramının martın 30-u üçün nəzərdə tutulan dərs cədvəli açıqlanıb.

Milli.Az həmin cədvəli təqdim edir:

Qeyd edək ki, martın 30-da "Mədəniyyət" kanalında peşə ixtisasları üzrə teledərslərə də start veriləcək. Teledərslər saat 16:15-dən etibarən yayımlanacaq.

