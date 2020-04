“Deputatların etik davranış qaydaları və statusu ilə bağlı kifayət qədər qanunlar qəbul edilib. Biz çalışmalıyıq ki, deputat adını qoruyaq”.

“Report” xəbər verir ki, iclasda parlamentin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov çıxış edərək deyib:

O bildirib ki, deputatlar Prezidentin, Birinci vitse-prezidentin müdafiəsinə qalxmalıdır:

“Biz ayrı-ayrı fərdlərin müdafiəsinə qalxmamalıyıq”.



