Türkiyədə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə 70 min məhkum cəzalarının iki ayını evlərində çəkə bilər.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sondakika.com xəbər yayıb.

Bildirilir ki, qərar terror, adam öldürmə, mütəşəkkil cinayət, təcavüz, narkotiklə bağlı məhkum edilənlərə aid deyil.

Milli.Az

