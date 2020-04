İndoneziya koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar bütün əcnəbi vətəndaşlar üçün ölkəyə girişi bağlayır.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu ölkənin Xarici İşlər naziri Retno Marsudi deyib. Onun sözlərinə görə, ölkədə koronavirusa yoluxmanın əsas mənbəyi xarici ölkələr, xüsusilə də Avropa və ABŞ-dan gələnlərdir.

Sərhədlərin bağlı qalacağı müddət açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, bugünədək İndoneziyada 1 414 nəfər koronavirusa yoluxub, 122 nəfər virusun qurbanı olub.

Milli.Az

