Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında pandemiya qurbanlarının sayı artıb.

"Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, son sutkada İngiltərədə 367, Şotlandiyada 13, Uelsdə 7 və Şimali İrlandiyada 6 nəfər koronavirusdan ölüb.

Bununla da krallıqda daha 393 nəfər pandemiyanın qurbanı olmaqla, ölənlərin sayı 1 801-ə yüksəlib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.