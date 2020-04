Tanınmış bakılı yazıçı Moskvada vəfat edib

Tanınmış şair, yazıçı, dramaturq və ssenariçi, həmyerlimiz Leonid Zorin Moskvada vəfat edib.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Leonid Zorin 96 yaşında dünyasını dəyişib.

Leonid Zorin 1924-cü ildə Bakıda anadan olub. 1946-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini (indiki Bakı Dövlət Universiteti) bitirib. O, 50-dən çox pyesin və şeirlər kitabının müəllifidir. Yazıçının ssenarisi əsasında çəkilmiş "Pokrov darvazaları" filmi tamaşaçıların ən çox rəğbətini qazanan ekran əsərlərindəndir.

Milli.Az

