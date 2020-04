Yerə metroid düşdü?- Çox sayda ölü var / VİDEO

Nigeriyanın Ondo əyalətinin paytaxtı Akure şəhərində baş verən partlayış nəticəsində 100-dən çox bina, məktəb və kilsə dağıdılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəziləri bu partlayışın metroid düşməsi səbəbindən baş verdiyini iddia edib.

Bölgədə partlayış nəticəsində nəhəng bir çuxur yaranıb.Lakin şəhər bələdiyyəsininin rəhbəri bunu başqa bir hadisə ilə əlaqələndirib.

O deyib ki, hadisə mədən ocağı üçün partlayıcı daşıyan yük maşının qəzaya düşməsi nəticəsində baş verib. Bomba dolu yük maşının partlaması nəticəsində sözügedən nəhəng çuxur əmələ gəlib. Nəticədə 13 insan ölüb

