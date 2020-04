Çin hökuməti ölkə ərazisində kəskin respirator virusların yayılma riskinin önləmək məqsədilə müxtəlif tədbirlər həyata keçirir.

Publika.az Röytersə istinadən xəbər verir ki, Çin dövləti ölkənin ən böyük və əhalinin sıx yaşadığı Şengen ərazisində it və pişik ətinin istehlakına və istehsalına qadağa qoyulub. Yerli orqanlara bu kimi hallara qarşı sərt tədbirlər görmək tapşırılıb.

Qeyd edək ki, Çinin bəzi bölgələrində qeyri-ənənəvi heyvan qidalarının istehlakı halları mövcuddur.

